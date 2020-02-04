Zararsız’ı kabul etti

Katıldığı bütün turnuvalarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve birçok Türkiye çapında dereceleri olan Betül Zararsız son katıldığı turnuvada da üçüncülük elde ederek Yozgat’ı bir kez daha gururlandırmıştı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kick-Boks kursuna katılan Betül Zararsız, katıldığı bütün turnuvalardan madalya ile dönmeyi başardı. En son katıldığı turnuvada da üçüncülük elde eden Betül Zararsız’ı Yozgat Valisi Kadir Çakır makamında kabul etti. Antrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte ziyaret ettiği Yozgat Valisi Kadir Çakır’a bir sonraki turnuvada şampiyonluk sözü veren Betül Zararsız, Vali Çakır’a her zaman yanında olduğu içinde teşekkür etti.