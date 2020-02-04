Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119243
ALTIN
303.515
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7723
EURO
6.6174

Zararsız’ı kabul etti

YOZGATLI Kick-Boskcü Betül Zararsız’ı Yozgat Valisi Kadir Çakır makamında kabul ederek göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik edip çeşitli hediyeler ile de ödüllendirdi.

Zararsız’ı kabul etti

YOZGATLI Kick-Boskcü Betül Zararsız’ı Yozgat Valisi Kadir Çakır makamında kabul ederek göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik edip çeşitli hediyeler ile de ödüllendirdi.

04 Şubat 2020 Salı 03:45
Zararsız’ı kabul etti

Katıldığı bütün turnuvalarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve birçok Türkiye çapında dereceleri olan Betül Zararsız son katıldığı turnuvada da üçüncülük elde ederek Yozgat’ı bir kez daha gururlandırmıştı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kick-Boks kursuna katılan Betül Zararsız, katıldığı bütün turnuvalardan madalya ile dönmeyi başardı. En son katıldığı turnuvada da üçüncülük elde eden Betül Zararsız’ı Yozgat Valisi Kadir Çakır makamında kabul etti. Antrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte ziyaret ettiği Yozgat Valisi Kadir Çakır’a bir sonraki turnuvada şampiyonluk sözü veren Betül Zararsız, Vali Çakır’a her zaman yanında olduğu içinde teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Zararsız’ı Kabul Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan da ödüllendirdi
Başkan da ödüllendirdi
Parlak gençlerle buluştu
Parlak gençlerle buluştu
ÇILDIR,SERi PEŞiNDE
ÇILDIR,SERi PEŞiNDE
Kızlar doğaya yem bıraktı
Kızlar doğaya yem bıraktı
Gençler, gözünü BAL’a dikti
Gençler, gözünü BAL’a dikti
Belediyespor’dan Gençlerbirliği’ne
Belediyespor’dan Gençlerbirliği’ne
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim