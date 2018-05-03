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Zararsız’dan ziyaretler

MUĞLA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen okullar arası küçükler Kick-Boks müsabakalarında ikinci olan Mustafa Kağan Zararsız, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi’yi makamında ziyarete etti.

Zararsız’dan ziyaretler

MUĞLA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen okullar arası küçükler Kick-Boks müsabakalarında ikinci olan Mustafa Kağan Zararsız, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi’yi makamında ziyarete etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Zararsız’dan ziyaretler

Önce Vali Yardımcısı Salih Altun’u Antrenörü Mustafa Zararsız ile ziyaret eden Mustafa Kağan Zararsız, şampiyona da Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiğini söyledi. Final müsabakasında güçlü rakibine yenilerek Türkiye ikincisi olduğunu dile getiren Zararsız, bundan sonraki hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ifade etti. Mustafa Kağan Zararsız’ı başarısından dolayı tebrik eden Vali Yardımcısı Salih Altun ise bundan sonraki turnuvalarda daha da başarılı olmasını istedi. Türkiye ikincisi Kick-Bokscu Mustafa Kağan Zararsız, daha sonra Antrenörü Mustafa Zararsız ile birlikte Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi’yi makamında ziyaret ederek başarısını anlattı.

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