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Zararsız’dan yeni başarı

Bolu’da düzenlenen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Mustafa Kaan Zararsız Türkiye üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisi daha ekledi. 

Zararsız’dan yeni başarı

Bolu’da düzenlenen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Mustafa Kaan Zararsız Türkiye üçüncüsü olarak başarılarına bir yenisi daha ekledi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
06 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
62 Okunma
Zararsız’dan yeni başarı

2 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği Bolu’daki turnuvaya Yozgat’ı temsilen 46 kiloda Betül Zararsız, 40 kiloda Mustafa Kaan Zararsız, 37 kiloda Mustafa Cihan Gözüpek, 34 kilo Salih Koçsoy, 50 kiloda Ebubekir Avcı katıldı. Rakiplerini yenerek yarı finale kadar yükselen 40 kiloda Mustafa Kaan Zararsız çıktığı son iki müsabakasını kaybedince Türkiye üçüncüsü oldu. 

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YozgatYozgat HaberIleri Gazetesi
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