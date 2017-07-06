Zararsız’dan yeni başarı

2 binin üzerinde sporcunun mücadele ettiği Bolu’daki turnuvaya Yozgat’ı temsilen 46 kiloda Betül Zararsız, 40 kiloda Mustafa Kaan Zararsız, 37 kiloda Mustafa Cihan Gözüpek, 34 kilo Salih Koçsoy, 50 kiloda Ebubekir Avcı katıldı. Rakiplerini yenerek yarı finale kadar yükselen 40 kiloda Mustafa Kaan Zararsız çıktığı son iki müsabakasını kaybedince Türkiye üçüncüsü oldu.
İleri Gazetesi
06 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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