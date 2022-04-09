Zararsız’dan gümüş madalya

Okul Sporları kapsamında Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kick-Boks Türkiye şampiyonası Yozgat’ı temsilen katılan Mustafa Kaan Zararsız, kendi sıkletinde bütün rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükseldi. Finalde ise güçlü rakibine mağlup olan başarılı sporcu gümüş madalya kazandı. Kick-Boks branşında birçok Türkiye derecesi bulunan Mustafa Kaan Zararsız, Sivas’ta düzenlenen turnuvada altın madalya hedeflediğini ancak final müsabakasında rakibine kaybedince gümüş madalya aldığını söyledi. Türkiye’nin dört bir yanında katılan sporcuların yer aldığı Türkiye şampiyonasında gümüş madalya almanın da gurur verici olduğunu dile getiren başarılı sporcu, ‘’Yozgat’ı Sivas’ta en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdim. Bana destek olan, her zaman yanımızda olan Kulüp Başkanımız Celal Köse’ye ve Antrenörüm Mustafa Zararsız’a teşekkür ediyorum. Başarılarımın devamı gelecek’’ dedi.