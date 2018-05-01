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Zararsız Türkiye ikincisi

YOZGAT’ta düzenlenen okul sporları Kick-Boks il birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan minik Kick-Bokscülerden Mustafa Kağan Zararsız, Muğla’dan düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci oldu.

Zararsız Türkiye ikincisi

YOZGAT’ta düzenlenen okul sporları Kick-Boks il birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan minik Kick-Bokscülerden Mustafa Kağan Zararsız, Muğla’dan düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Zararsız Türkiye ikincisi

Muğla’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kick-Boks Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri 28 kiloda Emirhan Eroğlu, 32 kiloda Berat Erdoğan ve 47 kiloda Mustafa Kağan Zararsız katıldı. Üç sporcudan Mustafa Kağan Zararsız bütün rakiplerini yenerek final müsabakasına çıktı. Finalde rakibine yenilince Türkiye ikinci olan Kağan Mustafa Zararsız, geçmişteki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Türkiye ikincilikleri, üçüncülükleri bulunan Mustafa Kağan Zararsız, önümüzdeki turnuvalarda daha da iyi başarı gösterip Türkiye şampiyonu olmak istediğini söyledi. 

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