Zakharov Sorgun’da

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Danilo Pavloviç'in sezonu kapatması üzerine, oyuncu arayışına girdiklerini söyledi. Gül, Rusya'nın Lokomotiv Novosibirsk takımında forma giyen Pavel Zakharov ile anlaştıklarını belirterek, oyuncunun takıma güç katacağını ve lisans işlemlerinin tamamlanması durumunda pazar günü oynanacak Galatasaray HDI Sigorta maçına da çıkabileceğini ifade etti. Transfer sezonu bitmeden kadroya takviye yapmak istediklerini dile getiren Gül, "İki sezondur Rusya'nın Lokomotiv Novosibirsk takımında forma giyen tecrübeli smaçör Pavel Zakharov ile sezon sonuna kadar anlaştık. Zakharov, geçen sezon takımı ile lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Bize katkı sağlayacaktır’’ şeklinde konuştu.