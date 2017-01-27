Ana SayfaSpor

Yüzücüler iddialı!

27 Ocak 2017 Cuma 06:00
Bu haber 21 kez okundu

Şubat ayında Kırıkkale’de gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarına katılacak 40 sporcu turnuvaya iddialı hazırlanıyor.

Yüzücüler iddialı!
Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzunda yüzme eğitim alan 40 sporcu 4-5 Şubat tarihlerinde Kırıkkale’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakasında Yozgat’ı temsil edecek. Minik yüzücüler turnuvaya iddialı hazırlanıyor.
Spor Bakanlığın Anadolu Yıldızlar Ligi adı altında bir liginin bulunduğu ve 11 branşta spor müsabakalarının yapıldığını söyleyen Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Kırıkkale’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.
Yarı Olimpik havuz ve yapılan çalışmaların yeni olmasına rağmen turnuvadan madalya ile dönmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güneşer, “Bu havuz sayesinde gençlerimiz yüzme sporu ile tanıştı. İnşallah bozkırdan yüzücüler çıkartacağız.” dedi.
Yozgat’a yarı olimpik yüzme havuzunun yaklaşık bir yıl önce yapıldığını hatırlatan Güneşer, “Bu havuzdan yaklaşık bin 600 kişi yararlanıyor. Bunların bir bölümünü okul çağındaki sporcularımız oluşturuyor. Havuzda antrenörlerimiz yüzme dersleri veriyor. Yarıyıl tatilinde bütün öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızı havuza bekliyoruz. Yozgat’ta yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim