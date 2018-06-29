Yüzme kursuna yoğun ilgi

Erkek ve kız öğrenciler için ayrı gün ve saatlerde faaliyet gösteren yüzme havuzunda öğrenci velileri kayıt yaptırabilme adına adeta birbirleri ile yarıyorlar. 3 bayan 3 erkek antrenörün görev yaptığı Yüzme Havuzuna şimdiye kadar 500 öğrenci kayıt yaptırdı. Yüzme havuzunda oluşan yoğunluk nedeniyle yetişkinler için yapılan kurslar iptal edilirken, havaların sıcak olması Yozgat Yüzme Havuzunu cazip hale getiriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren Yüzme havuzunda akşam saat 20.30’dan itibaren halk seansları yapılıyor. Yüzme eğitimi almak isteyen öğrenciler müracaatlarını Yüzme Havuzu müdürlüğüne yaparken, haftada iki ayda ise 8 seans eğitim için öğrenciler 65 lira ücret ödüyorlar. Halk seansında ise günlük 15 lira bir saatlik yüzme için para tahsilatı yapılıyor.