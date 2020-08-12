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Yüzme havuzuna kota

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzuna kota getirildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:35
Yüzme havuzuna kota

Covit-19 tedbirleri kapsamında kapatılan daha sonra 1 Temmuz tarihi itibariyle lisanslı sporculara kurban bayramı sonrasında da halk seanslarına başlanan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda seansların 12 kişi ile sınırlandırıldığı bildirildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’Bakanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda havuz seanslarımız 12 kişi olarak belirlenmiştir. 12 kişi dolduktan sonra havuza başka kimse alınmayacaktır. Halkımıza ve Sporcularımıza önemle duyurulur’’ denildi.

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Yüzme Havuzuna Kota
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