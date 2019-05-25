Yüzme Havuzuna ilgi büyük

Günlük ortalama 150 kişinin faydalandığı yüzme havuzunda beş Antrenör gözetiminde 230 lisanslı sporcu yüzme eğitimleri alarak yapılacak olan müsabakalara hazırlanıyor. Ayrıca kayıt dışından da Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Bozok Üniversitesi Beden Eğitim ve Sporculuk Yüksek Okulu öğrencilerinden ve çocuklardan 500 kişi yüzme havuzundan faydalanıyor