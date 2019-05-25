Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Yüzme Havuzuna ilgi büyük

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kapalı yüzme havuzuna her geçen gün ilgi artarak devam ederken, kayıtlı sporcu sayısı da artıyor.

Yüzme Havuzuna ilgi büyük

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kapalı yüzme havuzuna her geçen gün ilgi artarak devam ederken, kayıtlı sporcu sayısı da artıyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
15 Okunma
Yüzme Havuzuna ilgi büyük

Günlük ortalama 150 kişinin faydalandığı yüzme havuzunda beş Antrenör gözetiminde 230 lisanslı sporcu yüzme eğitimleri alarak yapılacak olan müsabakalara hazırlanıyor. Ayrıca kayıt dışından da Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında Bozok Üniversitesi Beden Eğitim ve Sporculuk Yüksek Okulu öğrencilerinden ve çocuklardan 500 kişi yüzme havuzundan faydalanıyor

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Cirit şampiyonu Yozgat’tan
Cirit şampiyonu Yozgat’tan
Amatör küme yarın oynanacak
Amatör küme yarın oynanacak
Hakemler İftarda buluştu
Hakemler İftarda buluştu
Hasan Coruk göz dolduruyor
Hasan Coruk göz dolduruyor
Şampiyon makama çıktı
Şampiyon makama çıktı
Dağcılar yine yürekleri hoplattı
Dağcılar yine yürekleri hoplattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim