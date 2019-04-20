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Yüzme havuzu hizmete kapandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat kapalı yüzme havuzu hizmete kapatıldı.

Yüzme havuzu hizmete kapandı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat kapalı yüzme havuzu hizmete kapatıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Yüzme havuzu hizmete kapandı

17-23 Nisan tarihleri arasında Antrenör ve Cankurtaran gelişim seminerlerine katılacaklarından dolayı yüzme havuzunun 23 Nisan tarihine kadar kapatıldığı öğrenildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından Önemli Duyuru başlığı ile yapılan açıklamada, ‘’17-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Antrenör ve Cankurtaranlarımızın gelişim seminerine katılacaklarından dolayı havuzumuz hizmete kapalıdır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur'' denildi.

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