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Yüzme Eğitimi

YOZGAT Sosyal Hizmet Merkezi, çocukların yüzmeye dair korkularını yenmeleri, kendine güvenlerini artırmalarına yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzme Eğitimi

YOZGAT Sosyal Hizmet Merkezi, çocukların yüzmeye dair korkularını yenmeleri, kendine güvenlerini artırmalarına yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Yüzme Eğitimi

Çocukların bu faaliyetler neticesinde hem psikolojik hem de pedagojik bir eğitim aldıklarına vurgu yapılarak, çocukların yüzme sporunu yapmalarının; onların disiplinli çalışkan, dürüst, temiz, yardımsever bir karakter yapısına da sahip olmaları açısından önemli olduğu ifade edildi.
Havuza gelen çocukların doyasıya eğlendikleri vurgulanarak, ‘Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yaşadığımız okul stresini yenmemizde bu faaliyetler bize büyük destek sağladı, yüzme faaliyetinin sürekli olacağını öğrenmemiz de bizi ayrıca sevindirdi’ denildi.

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