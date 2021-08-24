Yüzme Bilmeyen Kalmayacak

Bu kapsamda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, il merkezi ile birlikte 4 ilçede yapımına devam edilen Portatif Yüzme havuzlarındaki çalışmaları gezerek bilgi aldı. Yozgat’ın Sorgun İlçesinde yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzunu inceleyen Rasim Parlak, Sorgun İlçe Müdürü Levent Tunçer’den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yozgat İl Merkezinde ile binlikte Sorgun, Akdağmadeni ve Boğazlıyan İlçelerinde yapımı devam eden portatif yüzme havuzlarında Antrenörler gözetiminde verilecek olan eğitimler ile yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması hedefleniyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak Sorgun Portatif Yüzme Havuzunda yaptığı inceleme sırasında, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin yüzme öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. İl merkezi ile birlikte 4 ilçede açılacak olan portatif yüzme havuzlarından herkesin ücretsiz olarak yararlanılabileceğine vurgu yapan Parlak, açılacak olan portatif yüzme havuzları ile birlikte çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Parlak, yüzme havuzlarının Yozgat’ta yaşayan çocuklara eğitici ve eğlenceli zaman geçirmeleri için farklı bir faaliyet olacağını sözlerine ekledi. İl Müdürü Parlak, Sorgun portatif yüzme havuzunu incelediği sırada, havuzda yüzmeye çalışan çocukları görünce önce sohbet etti daha sonra da henüz açılışı yapılmayan yüzme havuzunda cankurtaranın bulunmadığını bu nedenle de açılışı yapılana kadar havuzu kullanmamaları noktasında uyarılarda bulundu.