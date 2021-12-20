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YÜZME BiLMEYEN KALMAYACAK

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde hizmete sunulan Sultan Hanı Termal Otel'de, ilçedeki tüm gençlere yüzme öğretmek amacıyla başlatılan uygulama hız kesmeden devam ediyor.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:45
YÜZME BiLMEYEN KALMAYACAK

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan ‘Gençler geleceğe kulaç atıyor’ başlıklı proje kapsamında gençlere yönelik termal yüzme havuzunda verilen eğitim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Sultan Hanı Termal Otel'in yüzme havuzunu gençlerin hizmetine açtıklarını, gençlerin de bu çalışmaya severek katıldıklarını söyledi. İlçede hem özel idareye ait termal tesislerin değerlendirilmesi hem de gençlerin yüzme sporuna yönlendirmesi amacıyla proje hazırladıklarını aktaran Açıkgöz, ‘1580 Genç Geleceğe Kulaç Atıyor’ isimli proje kapsamında otelin, aynı zamanda bir eğitim merkezine dönüştüğünü bildirdi. Kaymakam Ali Açıkgöz ve Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal'ın önderliğinde Saraykent'teki tüm gençlerin, ücretsiz yüzme kursundan faydalanabildikleri bildirildi. Yeni kuşağın enerjisini ve kabiliyetlerini fırsata çevireceklerini ifade eden Açıkgöz, ‘’Bu kuşak, Türkiye'nin fırsat kuşağı olacak. Eğer biz, bu fırsatı değerlendirirsek, gençlerimiz zeka ve kabiliyetleri ile harikalar yaratacaklar. Biz gençlerimizin enerjisine güveniyoruz. Bu kardeşlerimiz bizim geleceğimiz. Yüzme bilmeyen evladımız kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Benim Yozgatlı genç kardeşim, ileride üniversiteyi kazandığında neden yüzme bilmediği için mahcup olsun? dedik ve bu projeyi hayata geçirdik. Çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve Yozgat'a bu otelin kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Öçal'a bu projeye olan destekleri için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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