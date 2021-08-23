İl Merkezi ile birlikte bazı ilçelerde proje kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından portatif Yüzme havuzları yapılıyor. Yozgat İl Merkezi ile Boğazlıyan ilçesindeki Portatif Yüzme Havuzları bitme noktasına gelirken, Sorgun İlçesinde ise Portatif Yüzme Havuzu tamamlanarak Sorgun halkına hizmet vereceği günü bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Yozgat’ın Sorgun İlçesine yapılan portatif yüzme havuzunun gerekli uyarı levhaları ile tabelaları da monte edilerek hizmet vermeye hazır hale getirildi. 7’den 77’ye herkesin yararlanabileceği Portatif Yüzme havuzunda Gençlik ve Spor İl İlçe Müdürlüklerinde görevli olan yüzme Antrenörleri eşliğinde yüzme bilmeyenlere ücretsiz olarak yüzme kursu verilecek.