Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1444.63
ALTIN
486.19
DOLAR
8.4818
STERLİN
11.6335
EURO
9.9602

Yüzme bilmeyen kalmasın

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Yozgat’ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:32
Yüzme bilmeyen kalmasın

İl Merkezi ile birlikte bazı ilçelerde proje kapsamında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından portatif Yüzme havuzları yapılıyor. Yozgat İl Merkezi ile Boğazlıyan ilçesindeki Portatif Yüzme Havuzları bitme noktasına gelirken, Sorgun İlçesinde ise Portatif Yüzme Havuzu tamamlanarak Sorgun halkına hizmet vereceği günü bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Yozgat’ın Sorgun İlçesine yapılan portatif yüzme havuzunun gerekli uyarı levhaları ile tabelaları da monte edilerek hizmet vermeye hazır hale getirildi. 7’den 77’ye herkesin yararlanabileceği Portatif Yüzme havuzunda Gençlik ve Spor İl İlçe Müdürlüklerinde görevli olan yüzme Antrenörleri eşliğinde yüzme bilmeyenlere ücretsiz olarak yüzme kursu verilecek. 

Anahtar Kelimeler:
Yüzme Bilmeyen Kalmasın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minikler Futbol Şenliğine devam
Minikler Futbol Şenliğine devam
Portatif yüzme havuzunu inceledi
Portatif yüzme havuzunu inceledi
Bilişim hizmetleri anlatıldı
Bilişim hizmetleri anlatıldı
Gençlik merkezinden yaz etkinlikleri
Gençlik merkezinden yaz etkinlikleri
Vali Polat’a şampiyondan ziyaret
Vali Polat’a şampiyondan ziyaret
Yüzme kursuna yoğun ilgi
Yüzme kursuna yoğun ilgi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim