Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda başlayan proje kapsamında İl Merkezindeki tüm üçüncü sınıf öğrencileri yüzme öğrenecek. Proje kapsamında düzenlenen yüzme kursunun ilk döneminde yaklaşık 400 öğrencisinin faydalandırılması planlandı. Sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, kentteki sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek sporla tanışmaları hedefleniyor.
30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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