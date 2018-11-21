YUZLER GULUYOR

Kulüp Başkanı Cenker Doğan, genç ve tecrübeli oyunculardan oluşturdukları takımın, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları galibiyetle tamamlayarak, hak ettiği liderlik koltuğuna da oturduğunu söyledi. Doğan, hedeflerinin şampiyonluk turunu atarak, Süper Lig'e yeniden çıkmak olduğunun altını çizerek, ''Hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Taraftarlarımızın da verdiği destekle takımımız daha iyi noktalara gelecektir. Biz sadece hedefe ulaşıp, Süper Lig'e çıkmayı değil, şampiyonluk turunu atmayı, taraftarlarımızla şampiyonluk sevincini yaşamayı istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Sezon sonuna kadar liderlik koltuğunda kalacak, hedefe şampiyonluk turunu atarak ulaşacaktır. Bu sezon Yozgatspor ile birlikte Yozgatlı spor severlere şampiyonluk coşkusunu yaşatabilirsek bizlere ne mutlu. Hedefe giden yolda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederim'' dedi.