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Yüzler gülüyor

BÖLGESEL Amatör Ligi’nde hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen Yozgatspor’da oluşturulan kadronun hırsı, kulüp yöneticilerinin de yüzlerini güldürmeye başladı.

Yüzler gülüyor

BÖLGESEL Amatör Ligi’nde hedefini ‘şampiyonluk’ olarak belirleyen Yozgatspor’da oluşturulan kadronun hırsı, kulüp yöneticilerinin de yüzlerini güldürmeye başladı.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Yüzler gülüyor

Kırmızı siyahlı ekibin transfer politikasında etkin olan isimlerden birisi de Mehmet Yemenoğlu. Transfer komitesinde görev alan kulüp yöneticileriyle birlikte mesaisinin önemli bölümün kulüp binasında, transfer çalışmalarında harcayan Mehmet Yemenoğlu, oluşturulan yeni kadronun antrenmanlarını kaçırmıyor. Transfer edilen futbolcuların antrenmanlarda gösterdiği performans karşısında rahat bir nefes alıp, iyi işler yaptıklarını görebilmenin mutluluğu yüzüne de yansıyan Mehmet Yemenoğlu, iyi bir kamp döneminin ardından ligde fırtına gibi esebilecek bir kadro oluşturmak için adeta ince eleyip, sık dokumaya çalıştıklarının altını çizdi.

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