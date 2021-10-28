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Yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi statüsü belli oldu.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:49
Yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada hazırlanan statü gereği Kulüplerin TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet, güvenlik ve sağlık tedbirlerine uymakla yükümlü olduğu bildirildi. 2021-2022 sezonu BAL grup ve bölge birinciliği müsabakalarının Covid-19 salgını nedeniyle stat seyirci kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyircili olarak oynanacağı olup, misafir seyircinin ise alınmayacağı kaydedildi. Stadyumun tüm alanlarında maske takılmasının zorunlu olduğu, maskesi olmayan kişilerin stadyuma alınmayacağı vurgulandı. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde; ‘’Protokol tribünü, basın tribünü ve diğer tüm tribünlerdeki kişilerin, stada girişte ve çıkışta ön ve arkadaki kişiler ile aralarında en az bir buçuk metre mesafe bırakılarak giriş ve çıkış yapması, statta bulundukları süre içerisinde maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. Sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla, oyundan çıkan futbolcular da dahil, yedek kulübesinde bulunan kişilerin müsabaka esnasında maske takması önerilir. Saha içinde görev yapan foto muhabirleri en fazla 4 kişi sadece kale arkasında, kendilerine ayrılan bölümde görev yaparlar. Foto muhabirleri ev sahibi kulübün sorumluluğu ve gözetiminde, her iki kale arkasında bir buçuk metre aralıklarla konumlanacaktır. Gerekli kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF Denetçileri tarafından sağlanır.’’
KATKI PAYI 
Öte yandan bu sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan takımlara verilecek olan katkı payları da belirlendi. Yapılan açıklamada, ‘’2021-2022 sezonunda BAL’a katılan tüm kulüplere, müsabakalar başladıktan sonra 10 bin lire maddi katkı yapılır. BAL kulüplerinden kendi illerinde düzenlenen en az 2 yaş kategorisinde lige katılan kulüplerin altyapı antrenörleri için aylık 600 liradan yıllık 7 bin 200 lira katkı yapılır. BAL’da yer alan takımların il sınırları dışında oynayacakları deplasman maçları için, karayolu ile gidilen her kilometre başına 2 lira 40 kuruş katkı payı ödenecektir. Deplasman müsabakaları için T.C. Karayolu ölçümlerine göre tek yönde 150 kilometre ve üzerindeki mesafeye gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak bin 500 lira katkı payı ödenecektir’ denildi.

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