Yürüyerek keşfettiler

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, çevreyi daha iyi tanımak, doğa ile iç içe yürüyüşler yaparak, sağlıklı bir yaşamın devamlılığına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla doğa yürüyüşü organize etti. Eğitimci Murat Balcı gözetiminde, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında doğa yürüyüşü yapan dernek üyeleri, bir taraftan doğal güzellikler arasında spor yaparken, çamlığın gizemli bölgelerini de görme, yeniden keşfetme imkanı buldu. Dernekten yapılan açıklamada, doğa yürüyüşünün her hafta cumartesi farklı yerlerden devam ettirileceği, katılmak isteyenlerin dernek yönetimiyle irtibata geçmeleri istendi. Eğitimci Murat Balcı, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığın doğa yürüyüşü açısından oldukça önemli bir yer olduğunu söyledi. Balcı, gerek kış sporları ve gerekse yaz sporları içerisinde yer alan doğa yürüyüşlerini önceki yıllarda farklı gruplarla yaptığını, çamlığın dinlendirici bir özelliğe sahip olduğunu bildirdi.