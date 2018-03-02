Yurtnaç’tan minik basketçilere ziyaret

Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan minik basketçilerin önceki gün sürpriz bir konuğu vardı. Antrenman sırasında salona gelen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, öğrencilerin antrenmanlarını izledikten sonra birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Daha sonra minik sporcular ile bir süre sohbet eden Vali Yurtnaç, sporculara antrenmandan çıktıktan sonra evde ne yaptıklarını sorması üzerine bütün minik sporcular aynı anda ‘’ödevlerimizi’’ diye karşılık verdi.