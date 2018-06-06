YURTNAÇ’IN HENTBOLCU KONUKLARI

Ziyaret sırasında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün amacının başta sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan bireyler olmak üzere toplumumuzdaki çocuk, genç, yaşlı ve engellilerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi. Kulübün birkaç dalda faaliyet gösterdiğini belirten Neşeli, “Kulübümüz Hentbol, Badminton, Bocce alanlarında aktif olarak çalışmalarını yürütüyor. Ülkemiz genelinde düzenlenen müsabakalarda ilimizi temsil ediyorlar. Alparslan Türkeş Huzurevi takımımız Bocce liginde mücadelesini sürdürüyor. Yine bayan hentbol takımımız 13-15 Nisan tarihlerinde Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bayanlar Bölgesel Lig yarı final maçlarında mücadele ederek Play-off maçlarına katılamaya hak kazandı. 24-27 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Play-off müsabakaları sonucunda Bayanlar Hentbol 2. ligine yükselme başarısı gösterdi. İlimizi Bayanlar Hentbol 2. Liginde temsil edecek olmanın mutluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise sporcuları ve teknik heyeti başarılarından dolayı tebrik ederek, “Gençlerimiz gerçekten güzel bir başarıya imza attılar. Ben bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Takımımız inşallah 2. Ligde de başarılı bir şekilde mücadele edecek ve bir üst lige çıkacaktır. Bizde Yozgat Valiliği olarak bayan hentbol takımımıza her türlü desteği vereceğiz. Yozgat halkından da genç sporcularımıza destek çıkmalarını, maçlarına gidip onlara moral vermelerini istiyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından hentbol takımı oyuncuları Vali Yurtnaç’a isminin yazılı olduğu forma hediye ettiler.

