Yurtnaç'ı ziyaret ettiler

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, buz hokeyinin yaygınlaşması amacıyla Yozgat’a gelen Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, Buz Hokeyi Federasyonu Genel Sekreteri Nasuh Kirit, Erkek İnline Milli Takım Antrenörü Mehmet Balkaya, Federasyon Eğitim Sorumlusu ve Bayan Milli Takım Antrenörü Çağrı Karabulut’u makamında kabul etti.



YOZGAT’I ÖNEMSİYORUZ

Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, Buz Hokeyi’nin yurt genelinde yayılması amacıyla başlatılan projenin ilk ayağının Yozgat olduğunu söyledi. Yozgat’ta buz pistinin bulunmaması nedeniyle Inline (tekerlekli paten) ile eğitimlere başladıklarını aktaran Akay, Yozgat’ta 2 yıldan bu yana proje üzerine çalıştıklarını kaydetti. Bursa, Hatay, Tekirdağ, Eskişehir, Sivas’ın proje kapsamında olduğunu vurgulayan Akay, benzer eğitim faaliyetlerinin bu illerde de devam edeceğini vurguladı.





Yozgat’ta geçen yıl buz pisti için yer planması yapıldığını belirten Akay, tesislerin yapılması halinde önemli organizasyonlara Yozgat’ın ev sahipliği yapabileieceğine dikkat çekti.

Yozgat’ın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Akay, ‘Projenini gündeme geldiği ilk günden itibaren Yozgat’tan büyük ilgi ve destek gördük. İmkanları olan illerin bulunmasına ragmen Yozgat’tan başlamayı özellikle arzu ettik. Türkiye genelinde uygulanacak projenin startını vermis bulunuyoruz’ dedi.





MİLLİ TAKIM KAMP YAPTI

Başkan Akay, Inline Milli Takımı’nın Avusturya’da düzenlenen turnuva öncesinde kamp çaılşmalarını Yozgat’ta yaptığını söyledi. Yozgat’ta Inline salonu bulunmamasına rağmen iyi bir dönem geçirdiklerini hatırlatan Akay, tesis bulunması halinde MilliTakım kamplarını Yozgat’a alabileceklerini ifade etti.





SPOR TURİZMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kentin sportif alanda gelişimini sağlayacak imkanların mevcut olduğunu ve değerlendireceklerini söyledi.

Spor Vadisi bölgesinde bir otel planladıklarının altını çizen Vali Yurtnaç, kamp turizmini de öne çıkaracaklarını kaydetti.