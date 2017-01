Yurtnaç ve Kuş’u ziyaret ettiler

Geçtiğimiz hafta sonu Çorum'da düzenlenen Minikler Kick-Boks Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Kaan Zararsız, ilk 5’e girmeyi başaran Mustafa Cihan Özipek, Ebubekir Avcı, Abdullah Emir Avcı ile birlikte bir çok Türkiye şampiyonlukları ve ikincilikleri bulunan Betül Zararsız antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı ile birlikte önce Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ardından da İl Milli eğitim Müdürü Saim Kuş makamında kabul ederek şampiyonları ödüllendirdiler.

Vali Kemal Yurtnaç’ın makamında kabul ettiği Antrenör ve Öğrencilere Yurnaç, kendisinin spora her zaman önem verdiğini söyledi. Gençlerin spor yapmalarının çok güzel bir olay olduğunu dile getiren Yurtnaç, ‘’Gençlerimiz spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Hale bir de spor yaptıkları branşta Türkiye çapında, uluslar arası düzeyde derece elde ettikleri zaman çok daha güzel oluyor. Spor yapan öğrencilerimiz hem derslerinde başarılı oluyor hem de spor disiplini ile yetiştikleri için saygılı birer birey olarak hayata atılıyorlar. Ben derece elde eden bu gençlerimizi kutluyorum. Hedeflerini her zaman yüksek tutsunlar. Türkiye şampiyonlukları, kazansınlar. Milli takıma yükselsinler. Yozgat’ı her zaman en iyi şekilde temsil edip bizleri gururlandırsınlar. Bakın Rıza Kayaalap, Yozgat’ın yetiştirdiği nadir sporculardan bir tanesi. Dünya çapında tanınan ve sevilen bir sporcu. Yozgat’ı ve ülkemizi her zaman her kulvarda gururlandırıyor. Burada ki gençlerimiz de iyi çalışırlar ise birer Rıza Kayaalp olabilirler’’ dedi.

Daha sonra Vali Yurtnaç Kick-Bokscü gençlere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.

Daha sonra Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş’u makamında ziyaret eden sporcular başarı hikayelerini anlattılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, her zaman Yozgat’ı gururlandıran, katıldıkları tüm turnuvalarda madalya ile dönen ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden gençleri kutladığını dile getirdi. Başarılarının daim olmasını dileyen Kuş, ‘’Kick-Bokscü gençlerimiz katıldıkları her turnuvada ilimizi başarıyla temsil etmeyi başarıyorlar ve her seferinde madalya ile dönüyorlar. Türkiye çapında şampiyonluklar, ikincilikler elde ediyorlar. Bu da bizleri gururlandırıyor. Ayrıca bu sporcular Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi’ne kayıtlı olmaları bizleri ayrıca gururlandırıyor. Ben her zaman örnek gösterdiğim Altındağ Badminton takımı var. Bu takım uluslararası düzeyde bir çok şampiyonluklara ulaştı. Biz bu takımın temelini attığımızda oyuncular daha çok küçüklerdi. Badminton sporu ile tanıştılar. Yıllarca bu sporu yaptılar ve şimdi milli takımımızın kemik kadrosunu oluşturuyorlar ve dünya çapında bir çok başarıları bulunuyor. Bu sporcuları da ben öyle görüyorum. Çok çalışıp istedikleri zaman dünya çapında birer sporcu olabilirler. Bakın Rıza Kayaalp, Yozgat’ın bir köyünde büyüdü Yozgat’ta spor yaptı o dönemlerde kimse Rızay’ı tanımıyordu şimdi dünya çapında tanınan ve sevilen bir sporcu oldu. Siz gençlerinde aynı şekilde olacağına inancım tamdır’’ diye konuştu.

Kick-Boks antrenörlerinden Yunus Avcı, yaklaşık 350 sporcunun katıldığı turnuvaya 7 sporcu ile gittiklerini ve biri hariç bütün sporcuların derece elde ettiğini ifade etti. Son dönemlerde Kick-Boks’ün Yozgat’ta sürekli yükseldiğini ve ivme kazandığını dile getiren Avcı, diğer branşlarda Türkiye çapında dereceler olmasa da Kendilerinin katıldığı bütün turnuvalarda madalya ile döndüklerini anlattı.

Kick-Boks Antrenörlerinden Mustafa Zararsız ise, Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Rıza Kayaalap spor salonunda çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı. Burada gençleri yetiştirdiklerini ve şampiyonalara hazırladıklarını anlatan Zararsız, ‘’Yozgat’ta gerçekten bu spora büyük bir ilgi var. Yozgatlı gençlerimiz de bu sporu yapmaya müsait. İyi bir eğitim ile sporcularımız Türkiye çapında hatta uluslararası düzeyde şampiyonluklar elde edebilecek düzeydeler. Ben bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi.