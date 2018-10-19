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Yurtnaç da Vefa Kart aldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor tarafından başlatılan Vefa Kart kampanyasına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ta destek verdi.

Yurtnaç da Vefa Kart aldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor tarafından başlatılan Vefa Kart kampanyasına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ta destek verdi.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Yurtnaç da Vefa Kart aldı

Yozgatspor yönetimi tarafında takıma maddi gelir elde etmek amacıyla başlattığı Vefa Kart uygulamasına destek veren isimler her geçen gün daha da artıyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret eden Yozgatspor yöneticileri Vali Yurtnaç’a Vefa Kart vererek destek talebinde bulundular. Vali Yurtnaç ise Vefa Kart alarak Yozgatspor’a destek verdi. 

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