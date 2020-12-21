YURTAY’dan veteren takımı

YURTAY derneğinden yapılan açıklamada Yozgat Yetiştirme Yurdundan ayrılan ve daha önce spor yapmış 40 yaş üstü Futbol takımı kurulduğu bildirildi. Türkiye’de bir ilk olarak Yozgat ilinde kurulan Yozgat YURTAY Veteran 40 yaş üstü bir futbol takımı Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kuruluş yazısı ile resmen kurdu. Yozgat YURTAY Veteran takımının şuan için hiçbir resmi olarak Federasyona tabi olmadığı, Yozgat ilinde faaliyet gösteren Yozgat ASKF üyelik için ileriki günlerde müracaatta bulunacakları ifade edildi. Yozgat YURTAY Veteran takımının aynı zamanda bir Dernek olarak ta faaliyet göstereceği, önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu amaçla, Yozgat YURTAY Veteran takımının Pandemi sonrasında ilk faaliyetlerine başlayacağı duyuruldu. YURTAY Veteran takımı başkanı Hakan Çeliksoy, takımlarının kuruluş çalışmalarının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini söyledi. Çeliksoy Yozgat Yetiştirme Yurdundan ayrılan ve daha önce bilhassa Yozgat SHÇEKspor’da spor yapmış 40 yaş üzeri aşağıdaki kişiler ile kurdukları kulüplerinin üye kayıtlarının ise deval ettiğini vurguladı. Spor Kulüplerinin derneğin tüzüğümüz gereği, iki önemli işlevimiz bulunduğunu anlatan Çeliksoy, ‘’Bunlardan birisi, Veteran spor organizasyonları için de yer almak. Diğer illerde kulüpleşmeye gidilmesi için öncülük etmek ve daha sonrasında kendi Federasyonumuzu oluşturmaktır. Spor Kulübü Derneğimizin bir diğer amacının ise özellikle ve sadece derneğin değil, tüm sivil toplum kuruluşlarının çaba göstermesi gerektiği bir konu olan “madde bağımlılığı” ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesine katkı sağlamak. Konuyla ilgili olarak ilgili uzmanlardan ve paydaş olabilecek diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üreteceğiz” dedi.