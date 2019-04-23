Yurt-Ay’dan Pankartlı destek

Yurt-Ay Sendikası tarafından hazırlanan pankart ile sahaya çıkıp, rakipleri ile birlikte hakemlere de çiçek vererek, centilmenliği ön plana çıkartmaya çalışan Yozgat SHÇEKspor, yüklendiği bu sorumlulukla takdir topluyor. Yurt Sendikaları Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu tehlikenin gün geçtikçe daha da yaygınlaştığını, çeşitlendiğini söyledi. Çeliksoy, "Yurt Sendikaları olarak sosyal sorumluluk projelerine tam destek veriyoruz. Yozgat SHÇEKspor tüm maçlarına aynı duyarlılıkla ‘Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığına Hayır’ pankartı ile çıkmaktadır. Uyuşturucu madde bağımlılığı, ülkemiz ve özellikle gençlerimiz açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir. Her gün gözlerimizin önünde onlarca gencimiz bu lanet tehlikeye kurban gitmektedir. Uyuşturucu kullanma, madde bağımlığı yaşı ilköğretim yaşlarına kadar düşmekle birlikte, gelecek nesillerin sağlığı ve devamı açısından da düşündürücüa hale gelmiştir. Uyuşturucu maddeler devletleri de milletleri de esir almıştır’’ dedi.