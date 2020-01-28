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Yürekleriyle mücadele ettiler

SOGRUN Engelliler Basketbol Takımı, 3’üncü Ligi B Grubunda mücadelesini güç koşullar altında sürdürüyor.

Yürekleriyle mücadele ettiler

SOGRUN Engelliler Basketbol Takımı, 3’üncü Ligi B Grubunda mücadelesini güç koşullar altında sürdürüyor.

28 Ocak 2020 Salı 03:37
Yürekleriyle mücadele ettiler

Adana deplasmanına kısıtlı kadrosu ile çıkan Sorgun Engelliler Basketbol takımı oyuncuları, maç boyunca yüreklerini ortaya koyarak verdikleri mücadeleden 83-29 yenik ayrıldı. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, Adana Martı takımı oyuncularının ortamı germeden, sakin, sistemli, ezmeden kırmadan da müsabakanın kazanılacağını gösterdiğini söyledi. Altunkuyu, ‘’Güzel bir müsabaka sergileyen başta Adana Engelli spor kulübü idarecileri ve sporcularına, teknik komiserimize, hakemlerimize, müsabakanın başından sonuna kadar yedek oyuncularımız olmadan 40 dakika sahada mücadele veren 5 sporcuma, tek kadın sporcum olan Hacer hanıma, yönetimimdeki arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Biz elimizden geleni yaptık ama kaybettik’’ dedi. Altunkuyu, sezonun ikinci yarısının ilk deplasmanına çıkmalarına katkıda bulunanlara da teşekkür etti. Altunkuyu, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Özel İdaresi Müdürlüğü, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz’un kendilerine destek verdiğini kaydetti. 

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Yürekleriyle Mücadele Ettiler
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