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Yüreğimizi ortaya koyduk

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Azatlıspor da teknik direktör Abdi Gencer,  Yozgatspor müsabakasında oyuncularının yüreklerini ortaya koyarak oynadığını söyledi.

Yüreğimizi ortaya koyduk

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Azatlıspor da teknik direktör Abdi Gencer,  Yozgatspor müsabakasında oyuncularının yüreklerini ortaya koyarak oynadığını söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Yüreğimizi ortaya koyduk

Futbolda sonucun her zaman sahada alındığını dile getiren Gencer, Küçük takım büyük takım diye bir şeyin olmadığına vurgu yaptı.
İlk yarı güzel bir futbol oynadıklarının altını çizen Gencer, ‘’Mütevazi bir takımız. Bu ligde kalmak istiyorduk. Az paralarla çok iş yapılacağını Türkiye'ye göstermek istedik. Bunu başarmanın zor olduğunu biliyorduk. Biz yüreğimizi ortaya koyarak oynayan bir ekibiz. Maçın ilk yarısında bunu yaptık. İkinci devre içeri girdiğimizde futbolcularıma maçın sonucu ne olursa olsun ben mücadeleden yanayım, yüreğimizi ortaya koyup ilk yarı bu sonucu aldık. İkinci yarı on gol yeseniz de mücadelenizi yaptınız. Yozgatspor'u yenerseniz Türkiye'de ses getirirsiniz dedim. Süper lig görmüş bir ekibi sizler bu kısıtlı imkanlarla burada yener giderseniz büyük ses getirirsiniz dedim. Maç sonucu Yozgatspor'dan yana tamamlandı. Başarılar diliyorum’’ dedi.

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