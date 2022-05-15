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Yurdum’un konuğu Söğütsen

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor, bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 15.00’da Söğütsen Seramik takımı karış karşıya gelecek.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:54
Yurdum’un konuğu Söğütsen

Antrenör Durak Tekgül gözetiminde dün Söğütsen Seramik takımı ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayan Yurdum Gençlikspor müsabaka saatini bekliyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, bugün Söğütsen Seramik takımı ile oynayacakları müsabakayı kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Ligin ilk yarısında güçlü rakipleri ile oynadıkları müsabakada çok iyi mücadele ettiklerini ancak basit hatalar sonucunda kaybettiklerini hatırlatan Tekgül, ‘’Bugün oynayacağımız müsabakada ligin ilk yarısında yaptığımız hataları yapmayacağız ve güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğiz. Ligde henüz hiç galibiyetimiz yok. Bugün Söğütsen Seramik takımı karşısında taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak ilk galibiyetimizi almak istiyoruz’’ dedi. •Muhammed Üstüntaş•

Son Güncelleme: 13.05.2022 23:57
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