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Yurdumspor vites yükseltti

Bölgesel Deplasmanlı Basketbol Ligde mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Durak Tekgül gözetiminde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:43
Yurdumspor vites yükseltti

Yurdum Gençlikspor antrenörü Durak Tekgül, yeni sezon hazırlıklarını Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yaptıkları kondisyon ağırlıklı çalışmalar ile devam ettiklerini söyledi. Ligdeki hedeflerinin üst sıralar olduğuna vurgu yapan Tekgül, ‘’Ligin başlama tarihinin belli olacağı güne kadar yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Haftanın belirli günleri kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparken, belirli günlerinde ise teknik ve taktik çalışması yapıyoruz. Liglerin başlama tarihi belli olduktan sonra ise teknik ve taktik çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sene ilk defa mücadele edeceğimiz lig için iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum tecrübeli oyuncular ile genç oyuncuların birleşiminden bir takım kurduk. Bu sene ligin yeni takımı olacağımızdan dolayı hedefimiz üst sıralar olmasına karşılık bu ligde aynı zamanda da tecrübe kazanmak istiyoruz’’ dedi. 

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