Yurdum kötü başladı

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Yurdum Gençlikspor güçlü rakibi karşısında ilk dakikaları önde götürdü. Katı savunması ile dikkat çeken Yurdum Gençlikspor birinci periyotta bir ara aradaki sayı farkını 6’ya kadar yükseltti. İlk periyotun sonlarına doğru oyunda dengeyi kuran konuk ekip Konya Basketbol tamımı aradaki sayı farkını eritmesine karşılık son dakikalarda Yurdum Gençlikspor’un attığı üst üste basketlere engel olamayınca birinci periyot Yurdum Gençlikspor’un 17-13 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde üstünlüğünü koruyan Yurdum Gençlikspor daha sonra oyundan düşünce konuk ekip Konya Basket takımı toparlandı önce aradaki sayı farkını 1’e indirdi daha sonra ikinci periyotun 7’inci dakikasından itibaren de ilk defa oyunda öne geçti. Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan konuk ekip müsabakanın ilk devresini 30-32 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan konuk ekip Konya Basketbol takımı üçüncü periyotu 44-51 önde tamamladı. Müsabakanın son periyotu ise oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı atılan basketler ile geçen dördüncü periyot sonunda müsabakayı konuk ekip Konya Basketbol takımı 70-63 kazandı.