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YURDUM HAKEME TAKILDI

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi‘nde mücadele eden Yurdum Gençlikspor, deplasmanda Konya Basketbol takımı karşısında ilk devreyi önde tamamladığı müsabakayı hakeminde etkisi ile 85-74 kaybetti.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:19
YURDUM HAKEME TAKILDI

Konya’da oynanan müsabakaya iyi başlayan temsilcimiz Yurdum Gençlikspor takımı birinci periyotu güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ile 9-16 önde tamamladı. İkinci periyotta dengeli bir oyun ortaya koyan iki takım bu periyotu 15-15 berabere bitirirken Yurdum Gençlikspor devreyi 24-31 önde tamamladı. Üçüncü periyotta müsabakanın hakeminin de etkisi ile oyundan düşen Yurdum Gençlikspor oyuncuları bu periyotu 35-20 kaybederek toplamda 59-51 geriye düştü. Müsabakanın son periyotunda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi Konya Basketbol takımı bu periyotu 26-23 müsabakayı ise 85-74 kazandı. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada umduğunu bulamayan temsilcimiz Yurdum Gençlikspor ligdeki mağlubiyet serisini sürdürdü. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, maça çok iyi başladıklarını özellikle birinci periyotta rakipleri karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. İlk periyotu katı savunma ve etkili hücumlar ile 9-16 önde tamamladıklarını dile getiren Tekgül, devreye 31- 24 önde tamamladıklarını vurguladı. Müsabakanın 3’üncü periyodun ortasından sonra hakemlerin devreye girdiğini anlatan Tekgül, ‘’Bizim pota altı oyuncularımızı 5 faulle oyun dışında bırakmaları ile maçta kontrolü kayıp ettik ve müsabakayı 85-74 kaybettik. Üzgünüz, artık evimizde oynayacağımız son iki müsabakayı kazanmak istiyoruz’’ dedi. 

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