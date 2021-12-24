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Yurdum Gençlikspor’da hazırlıklar başladı

Türkiye Basketbol Erkekler Deplasmanlı Bölgesel Ligi’nde mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Aralık 2021 Cuma 00:09
Yurdum Gençlikspor’da hazırlıklar başladı

Yozgat Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yozgat Basketbol Ligi’nde bütün rakiplerini mağlup ederek zirvede tamamlayan ve Deplasmanlı Bölgesel Lige katılma hakkı kazanan Yurdum Gençlikspor yeni sezonda da hedefini bir üst lig olarak belirledi. Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan Yurdum Gençlikspor takımı yeni sezonda bir üst lige çıkmak istiyor. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, Yozgat Basketbol Ligi’ni zirvede tamamladıktan sonra Deplasmanlı Bölgesel Lige katılmak için Türkiye Basketbol Federasyon’una müracaatta bulunduklarını söyledi. Yeni sezonda Deplasmanlı ligde mücadele edeceklerini hatırlatan Akgün, ‘’Deplasmanlı Bölgesel Lig’de mücadele edecek olan takımımız hazırlıklarına şimdiden başladı. Antrenörümüz Durak Tekgül gözetiminde çalışan sporcularımız ile yeni sezonda bir üst lige çıkma hedefi koyduk. Birbirinden yetenekli genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan iyi bir kadro kurduk. Bu kadromuz ile yeni sezonda Deplasmanlı Bölgesel Ligde üst sıralara oynayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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