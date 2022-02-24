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Yurdum Gençlikspor vites yükseltti

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor takımı lig hazırlıklarını Antrenör Durak Tekgül gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yoğun bir şekilde sürdürüyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:17
Yurdum Gençlikspor vites yükseltti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor Basketbol takımı Antrenör Durak Tekgül gözetiminde tam kadro olarak çalışmalarına devam ediyor. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, Yozgatlı gençlerin önünü açmak, onları spora teşvik etmek ve Yozgat’ın liglerde temsil edilmeyen branşlarda faaliyet göstererek Yozgat’ın adını her branşta duyurmak için çıktıkları yolda büyük bir mesafe kat ettiklerini söyledi. İlk olarak Basketbol takımını kurduklarını ve Yozgat’ta il şampiyonu olarak Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi’ne katılma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Akgün, daha sonra Bayan Futbol takımını kurduklarını ve onlarında Üçüncü Lig’de mücadele etmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Son olarak Yozgat’ta bugüne kadar hiç olmayan ve ilk defa kendilerinin oluşturduğu kadın güreş takımını da faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Akgün, ‘’Kadın güreş takımımız ise şuanda önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan turnuvalara hazırlanıyor. Yurdum Gençlikspor olarak Yozgat’ta yapılmayanları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bünyemizde faaliyet gösteren Basketbol takımımız şuanda Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Lige katılım payı yatırdık ve yeni sezonda Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edeceğiz. Takımımız tam kadro olarak çalışmalarını Antrenör Durak Tekgül gözetiminde sürdürüyor. Hedefimiz ise Bölgesel Ligi başarılı bir şekilde tamamlayarak Üçüncü Lige yükselmek istiyoruz’’ dedi. 
Yurdum Gençlikspor Basketbol takımı Antrenörü Durak Tekgül ise yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda çalıştıklarını hatırlatan Tekgül, haftanın her günü antrenman yaptıklarını, antrenmanların dozunu her geçen gün daha da arttırarak devam ettiklerini sözlerine ekledi.
 

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