Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yurdum Gençlikspor tutulmuyor

Yozgat Basketbol Ligi’nde Yurdum Gençlikspor çıktığı iki müsabakayı da kazanarak puan cetvelinde zirveye yerleşti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:57
Yurdum Gençlikspor tutulmuyor

 Daha önce basketbol oynamış ve ara vermiş oyuncular ile genç yeteneklerin bir araya geldiği Yurdum Gençlikspor Yozgat Basketbol Ligi’nde namağlup olarak zirvede yoluna devam ederken liginde en çok sayı üreten takımı konumunda. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalarda Yurdum Gençlikspor Sorgun Gençlikspor’u 86-65 yenerken Yozgat Ata Gençlikspor ise Yozgat Genç Fidanlar takımını 65-37 mağlup etti. Bugün ise Yurdum Gençlikspor ile Ata Gençlikspor ve SHÇEKspor ile Sorgun Gençlikspor karşı karşıya gelirken Yozgat Genç Fidanlar takımı ise günü maç yapmadan geçirecek. 

Anahtar Kelimeler:
Yurdum Gençlikspor TutulmuyorYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberSporTakımBölgeselLigBasketbolPuanMüsabakaZirveOyuncuOyuncularGrup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatörde heyecan dorukta
Amatörde heyecan dorukta
Levent Yüksel’e anlamlı kutlama
Levent Yüksel’e anlamlı kutlama
Kızlar lideri konuk ediyor
Kızlar lideri konuk ediyor
Yozgat’ın gözü zirvede
Yozgat’ın gözü zirvede
Yozgat derbisi Çayıralan’da
Yozgat derbisi Çayıralan’da
LiDERLER YOZGAT’A GELiYOR
LiDERLER YOZGAT’A GELiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim