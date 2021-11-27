Yurdum Gençlikspor tutulmuyor

Daha önce basketbol oynamış ve ara vermiş oyuncular ile genç yeteneklerin bir araya geldiği Yurdum Gençlikspor Yozgat Basketbol Ligi’nde namağlup olarak zirvede yoluna devam ederken liginde en çok sayı üreten takımı konumunda. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakalarda Yurdum Gençlikspor Sorgun Gençlikspor’u 86-65 yenerken Yozgat Ata Gençlikspor ise Yozgat Genç Fidanlar takımını 65-37 mağlup etti. Bugün ise Yurdum Gençlikspor ile Ata Gençlikspor ve SHÇEKspor ile Sorgun Gençlikspor karşı karşıya gelirken Yozgat Genç Fidanlar takımı ise günü maç yapmadan geçirecek.