Yurdum Gençlikspor madalya ile döndü

Antalya Kemer’de düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yurdum Gençlikspor veteran takımı artı 35 çift erkeklerde ve artı 40 çift erkeklerde üçüncülük elde ederek Yozgat’a döndü. Yurdum Gençlikspor kulüp başkanı Özgür Akgün, Yurdum Gençlikspor olarak her branşta faaliyet göstermeye ve başarılı olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Daha önce Basketbol’da şampiyonluk yaşayarak Basketbol Bölgesel Deplasmanlı Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandıklarını hatırlatan Akgün, ‘’Kadın Futbol Takımımız ile de Üçüncü Lig’de mücadele edeceğiz. Bir çok branşta faaliyet gösteren kulübümüz, önceki gün Antalya’da gerçekleştirilen Veteranlar Badminton Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katıldı. Gerçekten iyi mücadele eden takımımız iki kategoride üçüncülük elde ederek Yozgat’a döndü. Ben takımımdaki sporcuları göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum, diğer branşlarda da aynı başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi.