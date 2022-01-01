Yurdum Gençlik çalışıyor

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda çalışan Yurdum Gençlikspor yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirlendi. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi’ne müracaat ettikten sonra hemen yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Genç ve yetenekli oyuncular ile tecrübeli oyuncuları bir araya getirerek iyi bir takım kurduklarını dile getiren Tekgül, ‘’Bu sezon Yurdum Gençlikspor olarak ilk defa mücadele edeceğimiz Deplasmandı Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarılı olmak istiyoruz. Henüz ligin başlama tarihi belli olmadı. Ancak biz çalışmalarımıza erkenden başladık. Ligdeki hedefimiz de üst sıralara oynamak’’ dedi.