Yurdum dibe demir attı

Güçlü rakibine farklı mağlup olan Yurdum Gençlikspor ligde çıktığı üç müsabakayı da kaybederek dibe vurdu. Müsabakanın ilk çeyreğinden oyuna iyi başlayamayan Yurdum Gençlikspor, Yenişehir Basketbol takımının hücumlarına engel olamazken, yaptığı hücumlardan da eli boş dönünde ilk çeyreği 25-18 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci çeyreğinde toparlanan Yurdum Gençlikspor, karşılıklı atamlar ile geçilen üçüncü çeyreği 18-17 geride tamamlarken, ilk devreyi ise 43-35 geride tamamladı. Müsabakanın son iki çeyreğinde ise rakibinin üstünlüğünü tamamen kabul eden Yurdum Gençlikspor, hem hücumda hem de savunmada etkisiz kalınca rakibine 86-57 mağlup oldu.