YÜKSELiŞiMiZ SÜRECEK

Zorlu bir maçtan galibiyet ile ayrıldıklarını dile getiren Arslan, ‘’Lig ikincisi Somaspor ile oynadığımız müsabakayı da kazanarak yükselişimizi devam ettirdik. Bu maçta aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi ve adeta 6 puan değerindeydi. Artık öyle gözüküyor ki aşağı sıralardan kopacağız ve rahat bir şekilde hedefimize ulaşacağız. Sezon başında da söylediğim üzere, asıl hedefimiz ligde kalmak olmakla birlikte Play-Off şansımız da devam etmektedir. İnşallah bu yükseliş böyle devam ettiği sürece Play-Off oynamamız da sürpriz olmaz. Böyle güçlü bir takımı yenebiliyorsak bütün takımları yenebiliriz. İnşallah bu hafta deplasmanda oynayacağımız Yeşilyurt maçını da kazanıp iyice rahatlamak istiyoruz. Zira önümüzde 7 maç daha var, bunun 4'ünü kendi sahamızda oynayacağız ve bu 7 maç bizi Play-OOF'a da taşıyabilir’’ dedi. Hiç kimsenin takımın bugün bulunduğunu noktayı da küçümsememesini isteyen Arslan, ‘’Sezon başından beri Yozgatspor üzerinde oynanan oyunları, köstek olma çabalarını, desteksiz bırakılmasını ve kamuoyunun malumu diğer bir çok olumsuzlukları, imkansızlıkları göz önüne getirirsek, bu durum, şampiyonluk kadar değerli bir noktadır. Bizlere bu olumsuzlukları yaşatanlara tavsiyem de artık bizimle birlikte ve bizlere destek içerisinde olmalarıdır. Başka Yozgatspor yoktur’’ diye konuştu.