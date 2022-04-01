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Yüksekokulda açılış

Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksek Okulu bahçesine geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan çok amaçlı sahanın açılışı, düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

01 Nisan 2022 Cuma 00:53
Yüksekokulda açılış

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksek Okulu bahçesinde Spor Toto Teşkilatı tarafından yapımı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları tamamlanan çok amaçlı sahanın açılışı düzenlenen tören ile yapıldı. Törene Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yücel Güney, Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Güçlü, Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Kaşıkçı katıldı. Açılışta meslek yüksekokulu mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü Öğretim Görevlisi Metin Gümüşay tarafından akademik danışmanlığı yürütülen ‘Bir Gün Herkes Kick Boks Yapacak’ isimli projede yer alan ve Kick-Boks eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Prof. Dr. Mehmet Güçlü danışmanlığında yine öğrenciler tarafından yapılan Geleneksel Ok atışları açılışa renk kattı. Açılışın ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Kaşık tarafından temini yapılan tavuk pilav ikramını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca birlikte yaptı. Program sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney başkanlığında Şefaatli Meslek Yüksekokulu akademik personeli ile toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Prof. Dr. Güney akademik personelden talep görüş ve önerileri alarak bahar yarıyılı ve sonrasındaki dönemlerde yapılacak çalışmalardan bahsedip akademik personele başarı diledi. 

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