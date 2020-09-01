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Yükseköğrenim öğrencilerine davet

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Bozok Üniversitesini kazanarak Yozgat’a gelecek olan öğrencilere yurt çağrısı yapıldı.

01 Eylül 2020 Salı 00:16
Yükseköğrenim öğrencilerine davet

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, müdürlükleri bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarının öğrenciler için hazır olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, ‘’Yeni eğitim öğretim yılında başarı göstererek ilimizi tercih eden tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz. Yiğidin harman olduğu diyar Yozgat'ımıza hoş geldiniz. Biz odalarınızı hazırlamaya devam ediyoruz. Sizlerde bekletmeyin’’ denildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çağrıda Sarıkaya ilçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamı, Çamlık Milli Parkında Bulunan Cevdet Dündar Göledi ve Saat Kulesi’nin gece çekilmiş görsellerinin paylaşılması dikkat çekti.  

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Yükseköğrenim öğrencilerine Davet
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