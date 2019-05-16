Yukarıda kalmak zordur

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Baş, Yozgatspor’un üçüncü lige yükselişini değerlendirdi. Baş, ‘’Kartal yavrusu annesine demiş ki yükseklerde yukarılar ne kadar güzelmiş anne. Anne ise demiş ki yukarılara çıkmak çok kolay ama o yukarıda kalmak biraz zordur yavrum demiş. Bugüne kadar yapılan her şey çok güzeldi. Bu sevinçleri herkes hak etti. Ama bundan sonra Yozgat’a çok iş düşüyor. Önemli olan bundan sonrası. Gerçekten iyi plan proje ile Yozgat iline güzel şeyler yapmak lazım. Bundan sonra o başlıyor. Çok güzel bir sezon oldu, taraftarlarımız da bizler de çok güzel işler çıkardık. Bu günlere kolay gelmedik. Ligin en zor grubunda mücadele ettik. Allah’a şükürler olsun ki grubumuzu şampiyon olarak tamamladık. Play-Off müsabakalarında Kelkit Belediye Hürriyetspor ile karşılaştık. Penaltı atışları sonunda elendik. Ancak ilk turdu elenmeye dert etmedik. Çünkü TFF Üçüncü Ligi’ne çıkabilmek için iki şansımız daha vardı. Bolu’da Akşehirspor takımını penaltı atışları sonunda eledik ve şimdi TFF Üçüncü Ligi’ne yükseldik. Biz Yozgatspor’u hak ettiği yere taşıyacağımıza sezon başından beri inanıyorduk. Sezon başında bu takımda, futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi, taraftarıyla, şehri ve basınıyla bir bütünlük sağlarsak başarının geleceğine inanıyorduk. Nitekim bu birlik ve beraberliği sağladık, camia olarak hedefe kilitlendik ve sezon sonunda da takımımızı istediğimiz özlenilen noktaya taşıdık. Bu başarıyı hep beraber yakaladık bundan dolayı da ben herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.