Yücel Yozgatspor’da

Uzun süredir iyi bir ön libero arayan kırmızı siyahlı yönetim listesine aldığı Mehmet Ali Yücel ile önce telefonda görüştü daha sonra Yozgat’a davet ettiği oyuncu ile el sıkıştılar. Ön libero mevkiinde başarılı performansı ile göz dolduran Mehmet Ali Yücel bir çok kulübün transfer listesindeydi. Genç oyuncu tercihini Yozgatspor’dan yana kullandı ve dün kulüp binasında Asbaşkan Ahmet Akgün ile yaptığı görüşmenin ardından kendisini kırmızı siyahlı formaya bağlayan imzayı attı.

Futbol hayatına Hatayspor’da başlayan Mehmet Ali Yücel daha sonra sırasıyla Defne 2013spor, Hatay Serinyolspor, Reyhanlı Belediyespor, Kilis Belediyespor ve son olarak Sarıkamış Belediyespor formasını giydi.