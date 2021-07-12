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Yozgat’tan üç sporcu sıralamada

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından üç ilde düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışlarına Samsun’da katılan Yozgat ekibinden 3 okçu sıralamaya girdi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:19
Yozgat’tan üç sporcu sıralamada

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Samsun bölgesi sıralama atışları gerçekleştirildi. Yarışmada 12-13 yaş kategorisinde Yozgat ekibinden Ahmet Berk Yalman ikinci olurken, 10-11 yaş  kategorisinde Mügenaz Ertaş’ta 4’ncülüğü elde etti. Büyük Kadınlar kategorisinde ise Kader Tarhan 4’üncü oldu. Batıpark’ta bulunan spor tesisinde düzenlenen sıralama atışlarına Samsun, Yozgat, Tokat, Ordu, Sivas, Çorum, Trabzon, Artvin, Sinop, Giresun, Amasya ve Rize’den 173 sporcu katıldı. Toplam 19 spor kulübünden sporcuların katıldığı atışlar, gençler, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde gerçekleştirildi. Atışlar sırasında geleneksel elbiseler giyen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sıralama atışlarına 11 sporcu ile katıldı. Yozgat Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışlarının Samsun’da gerçekleştirildiğini söyledi. Kulüp olarak Samsun grubunda atışlara 11 sporcu ile katıldıklarına değinen Yalman, toplam 320 sporcunun yer aldığını vurguladı. Yalman, atışlarda Ahmet Berk Yalman, Mügenaz Ertaş ve Kader Tarhan ilk 5 içerisine girmeyi başardıklarını sözlerine ekledi. 

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