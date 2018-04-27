Yozgat’tan kötü başlangıç

Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evi, birlikte Samsun Bafra Huzur Evi, Çorum Atıl Üzelgün Huzur Evi, Kastamonu Huzur Evi, Samsun Havza Huzur Evi’nin bulunduğu 13’üncü grupta yer aldı. Bu sene ilk defa Yetişkin Gençler Bocce Ligi’nde mücadele eden Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evi, müsabakaya tutuk başladı. Skoru konuk ekip Çorum Atıl Uzelgün Huzur Evi 4-0’a getirdi. Ardından toparlanan Yozgat ekibi müsabakada 4-4 eşitliği sağlasa da Çorum Atıl Uzelgün Huzur Evi müsabakaya ağırlığını koydu ve sahadan 12-4 galip ayrıldı. İlk müsabakasına kötü başlayan Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evi, 2 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Samsun Havza Huzur Evi’ni yenerek ilk maçında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Bocce takımı Antrenörü Hüseyin Pınarcı, bu sene ilk defa katıldıkları Yetişkin Gençler Bocce Lig’ine kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak telafisinin mümkün olduğunu söyledi. Yaşlıların ilk defa ciddi bir rakip ile karşı karşıya geldiğini ve bunun heyecanının yaşamalarının normal olduğunu dile getiren Pınarcı, ‘’Biz lige iyi hazırlandık ancak ilk müsabakada istediğimiz sonucu alamadık. Ama önümüzdeki hafta deplasmanda Samsun Havza Huzur Evi’ni yenerek bunu telafi edecek. Bu müsabakaya da yaşlılarımız ile birlikte iyi hazırlanacağız. Yetişkin Gençler Bocce Ligi nedir? Sağlığa zarar vermeyen, sakatlanma riski olmayan, spor ve aktif dinlenmeyi sağlayan bocce yaşlılar için en uygun sporlardan olması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gençlik Spor Kulübü tarafından dünyada bir ilk olan Yetişkinler Bocce Ligi'nde Huzurevleri birbirleri ile yarışıyor.

