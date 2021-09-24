Yozgat’tan iki sporcu milli takım karmasında

Yozgat Belediyesi Bozokspor sporcularından 2007 doğumlu Murat Yemenoğlu ve Enes Baki Ürküt Milli Takım Kayseri Bölge Karmasına seçildi. Süper Lig kulüplerinin altyapılarına birçok oyuncu gönderen Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü sporcuları başarılı çalışmalarına devam ediyor. Milli takım Kayseri Bölge karmasına seçilen oyuncularını tebrik eden Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un başarılı grafiğinin artarak sürdüğünü söyledi. Köse, ‘’Şehrimizin çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek ve destek olmak için bünyemize kattığımız Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüzün oyuncuları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Daha önce Süper Lig’in birçok takımına oyuncu gönderen kulübümüzün 2007 doğumlu oyuncuları Murat Yemenoğlu ve Enes Baki Ürküt Milli Takım Kayseri Bölge Karmasına seçildi. Oyuncularımızı ve Antrenörlerimizi bu başarıdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah kulübümüzün hedefi yüksek, Yozgat’ımızın çocukları başarı hikayeleri yazmayı sürdürecek’’ dedi.