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Yozgat’tan destek

YOZGAT Eğitim İş Sendikası İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından, 2020 bütçesinin emekçi ve yoksul karşıtlığını protesto etmek için Ankara Tandoğan Meydanı'nda yaptığı protesto eylemine katılarak, destek verdi.

Yozgat’tan destek

YOZGAT Eğitim İş Sendikası İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından, 2020 bütçesinin emekçi ve yoksul karşıtlığını protesto etmek için Ankara Tandoğan Meydanı'nda yaptığı protesto eylemine katılarak, destek verdi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Yozgat’tan destek

Yozgat Eğitim İş Sendikası İl Temsilciliği Başkanı Tuygun, bazı sendika üyeleriyle birlikte katıldığı eylemde, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamalara katıldıklarını söyledi. Tuygun, AKP iktidarının, bütçesi işsizliği büyüttüğünü, açlığı ve yoksulluğu artırdığını ileri sürdü. Tuygun, Ekim ayı açlık sınırının 2 bin 625 lira, Kasım ayı halkın enflasyonunun ise yüzde 38,9 olduğunu kaydetti. Tuygun, ‘’TÜİK’in ağustos dönemi işsizlik oranı yüzde 14, işsizlik rakamı 4 milyon 650 bindir’’ dedi.

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