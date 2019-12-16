Yozgat’tan destek

Yozgat Eğitim İş Sendikası İl Temsilciliği Başkanı Tuygun, bazı sendika üyeleriyle birlikte katıldığı eylemde, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamalara katıldıklarını söyledi. Tuygun, AKP iktidarının, bütçesi işsizliği büyüttüğünü, açlığı ve yoksulluğu artırdığını ileri sürdü. Tuygun, Ekim ayı açlık sınırının 2 bin 625 lira, Kasım ayı halkın enflasyonunun ise yüzde 38,9 olduğunu kaydetti. Tuygun, ‘’TÜİK’in ağustos dönemi işsizlik oranı yüzde 14, işsizlik rakamı 4 milyon 650 bindir’’ dedi.