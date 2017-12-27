Yozgat’ta son antrenman

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Yozgat’taki son antrenmanını yapan kırmızı siyahlı ekip, antrenman öncesinde teknik ekip ile birlikte kısa bir toplantı yaptı. Antrenmanda düz koşu yapan Yozgatsporlu oyunculara yeni transferler Serdar Sudun ve Mert Özkan da eşlik etti. Bu gün akşam Antalya’ya gidecek olan Yozgatspor kafilesi, 10 günlük kamp döneminin ardından 7 Ocak tarihinde Yozgat’ta toplanarak Kadirli Demirspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar.

ANTALYA’DA ÜÇ HAZIRLIK MAÇI

Bu gün başlayacak olan Antalya kampında Yozgatspor üç tane hazırlık maçı oynamayı planlıyor. 1, 3 ve 5 Ocak tarihlerinde hazırlık müsabakası oynamayı amaçlayan kırmızı siyahlılarda teknik direktör Aydın Yavuz, Antalya kampında oyuncularına hem teknik ve taktik çalıma yaptırırken bir yandan da yönetim ile birlikte transfer çalışmalarını sürdürecek.