Yozgat’ta şampiyonluk kutlaması

Kırmızı siyahlı ekibin ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için Türkiye’nin dört bir yanında sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokağa döküldü. Yozgat’ta da Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladılar. Yüzlerce taraftar lise caddesinde ‘Şampiyon Galatasaray’ tezahüratları yaparken, birçok kişide yine Lise caddesinde sarı kırmızılı renkler ile Galatasaray bayrakları ile süsledikleri araçları ile korna çalarak tur attılar.